إصابة نجل أميتاب باتشان بكورونا

أعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

كان نجل أميتاب، أوضح عبر تويتر، أن نتيجة مسحته إيجابية.

حين كان والده، أعلن عبر تويتر: "هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".

أميتاب باتشان كان أكتر فنانا، حريص على البقاء في المنزل من وقت انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وقد طبع ختم على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالما، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".