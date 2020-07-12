انطلاق تصوير "شارع 9" في نهاية يوليو بطولة نرمين الفقي ورانيا يوسف

يستعد أبطال مسلسل شارع 9، لبدء تصوير مشاهد العمل، مع نهاية شهر يوليو الجاري.

ويعكف المؤلف حسين مصطفى محرم، والمخرج محمد عبدالخالق، على الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بتفاصيل المسلسل، قبل انطلاق عملية التصوير التي من المقرر لها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في نهاية شهر يوليو.

مسلسل "شارع 9"، يضم عددا من الفنانين، منهم نيرمين الفقي، رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، ياسر علي ماهر.

كما تشارك المذيعة جوري بكر، في مسلسل "شارع 9"، ويعد التجربة الثانية لها في مجال التمثيل، بعد مشاركتها للمرة الأولى مع محمد رمضان، من خلال مسلسل البرنس، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9"، من خلال 45 حلقة، في إطار الدراما الاجتماعية.