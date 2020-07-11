رانيا يوسف: بجمع "داتا" لتقديم بلاغات للنيابة العامة ضد المتحرشين

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها قررت فضح المتحرشين، وهو ما دفعها لنشر صور بعض من تطاولوا عليها في رسائل خاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت الفنانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إنها تجمع "داتا" للمتحرشين بها لتقديم بلاغ للنيابة العامة، مشيرةً إلى أنها تحاول أن تشجع البنات على عدم السماح بالتحرش بهن.

وأضافت: "البنت لما تنزل صورها على مواقع التواصل الاجتماعي هي مش بتعمل حاجة غلط، ولما نشرت صور المتحرشين جاءت لي رسائل تهديد، لأنهم فُضحوا".

ووجهت رانيا يوسف رسالة إلى المتحرشين بها، قائلةً: "ستفضحون وما تقومون به غير أخلاقي ولا يمكن السماح به، وليس من حقك أن تتحرش بالصور أو بالكلام أو باللمس أو بالهمس، فأنتم تتحرشون بالمنقبات والمحجبات والأطفال والرجال بدأوا يتكلموا عن حالات تحرش".

وتابعت: "بالنسبة للعري والفستان، راجعنا نفسنا، وبالنسبة للأطفال والرجالة، دول كانوا لابسين فستان؟، وأتذكر فتاة العتبة صاحبة الحادثة الشهيرة منذ 25 عامًا، لم يعاقب الرجل، ولو عوقب وصار عبرة لمن يعتبر لما عانينا من التحرش الآن".