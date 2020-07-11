مركز علمي: المتطوعون الذين تناولوا اللقاح الروسي لكورونا في حالة جيدة

أعلن مدير المركز العلمي العملي لأمراض القلب الداخلية لجامعة سيتشينوف، أن المتطوعين الذين تناولوا لقاح مركز "جاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ضد فيروس كورونا، في حالة جيدة.

وقال مدير مركز سيتشينوف، سيرجي سيميتكو، في تصريح صحفي اليوم السبت: "بشكل عام يتقبل المتطوعون اللقاح بشكل جيد وأحوالهم لا تثير أي مشاكل سريرية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار سيميتكو إلى أن النتائج الموثوق بها للمرحلة الأولى للتجارب السريرية ستكون جاهزة في أواخر شهر يوليو الجاري.

بدوره، أوضح مدير معهد الأدوية التابع لجامعة سيتشينوف، فاديم تاراسوف، أن اللقاح المذكور، تم تطويره بشكل اصطناعي وهو لا يحتوي على عناصر الفيروس.

وجرى تطوير هذا اللقاح من قبل الخبراء في معهد "جاماليا" ووزارة الدفاع الروسية، ويشارك في الاختبارات السريرية التي تجري في جامعة سيتشينوف 38 متطوعا.