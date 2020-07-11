تعرية وكي.. تفاصيل تعذيب رجل أعمال وإجباره على توقيع شيكات بالدقهلية

باشرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، تحقيقاتها في احتجاز وضرب وتعذيب رجل أعمال علي مدار 48 ساعة داخل فيلا، ذاق خلالها ألوان من العذاب، من أجل التوقيع على 11 شيكًا بمبلغ 8 ملايين جنيه، وذلك بسبب خلافات مالية مع اثنين آخرين.

وانتقلت النيابة العامة إلي مكان الفيلا التي أرشد عنها المجني عليه، وحمام سباحة جري محاولات لإغراقه به، والكلاب البوليسية التي جري تهديده بها.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغ من "محمد ا. ا"، 38 سنة، بتعرضه للتعذيب والاحتجاز علي مدار يومين، داخل فيلا لإجباره على التوقيع على شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه، واتهم كلًا من "عمرو ا. ح"، و"محمد ع." رجلي أعمال وصاحبي شركات بالمنصورة.

وتمكنت مباحث طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث المركز، من ضبط المبلغ عنهما، وكشفت التحريات أن المتهمين احتجزا المجني عليه داخل فيلا يمتلكها المتهم الأول بقرية "الطويلة" بمركز طلخا، وجرداه من ملابسه، ووضعا مكواة في مناطق حساسة، وصوراه عاريًا تحت التهديد بواسطة الكلاب، وحاولا إغراقه في حمام سباحة داخل الفيلا.

وكشفت التحريات أن جميع ما أبلغ عليه المجني عليه، موثق علي تلفيونات المتهمين المحمولة، حيث صوراه عاريًا وهدداه بإرسال الصور لزوجته، ونشرها علي مواقع التواصيل الاجتماعي، حتى وافق علي طلبهما ووقع لهما على الشيكات.

وقال ماجد الحنبلي، محامي المجني عليه، إنه بعد توقيع موكله على الشيكات نقلاه لمعرض سيارات ملك أحدهما، ثم طلبا له ملابس، بحجة أنه وقع في حماما السباحة، وعاد إلى منزله لا يستطيع الكلام لمدة 3 أيام من هول ما تعرض له من تعذيب.

وأضاف الحنبلي لـ"الوطن" أن المجني عليه رفض التصالح مع المبلغ عنهما، وأن النيابة العامة حرزت عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي تم تصويرها له لكي يهدداه بها، والتي أكدت صدق بلاغ المجني عليه.. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7064 جنح طلخا لسنة 2020.