ايشواريا راي تعلن سلبية تحليل كورونا بعد مخالطتها أميتاب باتشان

أعلنت نجمة بوليود ايشواريا راي سلبية تحاليل فيروس كورونا بعد مخالطتها بالنجم العالمي اميتاب باتشان.

وكتبت ايشواريا عبر صفحتها بموقع فيس بوك، مساء اليوم السبت، "أجريت مسحة كورونا وظهرت التحاليل سلبية".

وأعلن الفنان البوليودي أميتاب بانشان، عبر حسابه بفيس بوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أميتاب قائلا: "هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".

يذكر أن أميتاب باتشان كان حريصا على البقاء في المنزل منذ انتشار فيروس كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وقد طبع ختم على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالما، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".