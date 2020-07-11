أحمد عواض يتفقد قصور الثقافة بالشاطبي والأنفوشي في الإسكندرية

تفقد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لقصري ثقافة الأنفوشى والشاطبى بفرع ثقافة الإسكندرية ضمن خطة جولاته للتأكيد على تنفيذ مواقع الهيئة على مستوى الجمهورية للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك فى ضوء استعدادات الهيئة لعودة تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف مواقعها على مستوى الجمهورية فى 15 يوليو الجاري.

تفقد رئيس الهيئة مكتبة الطفل والمكتبة العامة وقاعة الأنشطة بقصر ثقافة الشاطبى بالإضافة لمسرح القصر للتأكد من ما تم من إجراءات لتعقيم القصر فى الفترة الماضية، ومنوها لضرورة متابعة الرواد بعد عودة النشاط للحافظ على مسافات التباعد بينهم فى كل جوانب القصر وكذلك تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية.

توجه عواض إلى قصر ثقافة الأنفوشى لمتابعة ما تم اتخاذه من تدابير وقائية بكافة جوانبه وخاصة المسرح الكبير والمسرح الصغير أثناء تنفيذ الأنشطة الفنية وعمل البروفات للفرق، وقد وجه بضرورة وضع اللافتات الإرشادية للتجول بالقصر وعدم التزاحم فى بعض اجزائه، كما وجه بضرورة مراعاة المسافات الأمنه أثناء وجود الرواد وخاصة بقاعات الأنشطة ونادى تكنولوجيا المعلومات.