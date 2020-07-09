"عواض" في الفيوم لمتابعة استعدادت "قصور الثقافة" لعودة الأنشطة

في ضوء استعدادات الهيئة العامة لقصور الثقافة لعودة تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف مواقعها على مستوى الجمهورية، قام الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة بتفقد قصر ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، وذلك في ثاني جولاته التفقدية التى يقوم بها فى مختلف الفروع لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا استعدادا لبدء عودة النشاط في 15 يوليو الجاري.

تفقد رئيس الهيئة مكتبة الطفل وأكد أن تقدم جميع أنشطة الطفل أونلاين، كما تفقد قاعة تكنولوجيا المعلومات ووجه بضرورة الالتزام بالتباعد بين الرواد وتواجد ستة أفراد بحد أقصى بها أثناء تنفيذ البرامج، كذلك تفقد المسرح الكبير بالقصر ووجه بوضع شرائط بلاستيكية على الكراسى المراد فصلها للتأكيد على التباعد بين الحضور.

شهد رئيس الهيئة ما تم اتخاذه من تدابير احترازية بقاعة الشهداء وقاعة الموسيقى التى كانت تشهد بروفات لفرقة الموسيقى العربية، والتى ستقدم أولى حفلاتها يوم 15 يوليو الجارى، ووجه بضرورة استمرار التزام أعضاء الفرقة باتخاذ الإجراء الاحترازية، ومشدداً على إقامة العروض بالمسرح المكشوف وبهو القصر، كما وجه بضرورة وضع الإرشادات الاحترازية فى مدخل القصر وفى كافة جوانبه والتى تؤكد على ضرورة ارتداء الكمامة والاتزام بالتباعد أثناء التواجد بأماكن الأنشطة.