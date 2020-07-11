بيلوسي تعتزم طرح مشروع قانون يحد من قدرة الرؤساء على "العفو"

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها في أعقاب تخفيف الرئيس دونالد ترامب للحكم الجنائي على مستشاره السابق روجر ستون، فإنها تعتزم دعم مشروع قانون يحد من قدرة الرؤساء على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت بيلوسي، في بيان، اليوم،: "قرار الرئيس ترامب بتخفيف عقوبة كبير مستشاري حملته لانتخابات الرئاسة روجر ستون، الذي يمكن أن يورطه مباشرة في سوء سلوك إجرامي، هو عمل ينم عن فساد صارخ".

وصدر حكم بسجن ستون لأكثر من ثلاث سنوات بسبب التلاعب بالشهود والكذب على الكونجرس، ومارس ستون ضغطاً علنياً للحصول على عفو أو تخفيف من ترامب من خلال الترويج لرفضه التعاون مع المحققين الذين ينظرون في مخالفات محتملة للرئيس.

وأضافت بيلوسي: "الكونجرس سيتخذ إجراءات لمنع هذا النوع من المخالفات السافرة. إن التشريع ضروري لضمان ألا يتمكن أي رئيس من أن يعفو أو يخفف من عقوبة مفروضة على فرد شارك في حملة تستر لحماية الرئيس من الملاحقة الجنائية".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لن تكون هناك فرصة كي يصبح مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس في العفو عن عقوبات والتخفيف منها قانوناً، طالما استمرت سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ وبقي ترامب في البيت الأبيض.