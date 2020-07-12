طقس اليوم الأحد 12-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس حار رطب نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدل نهارًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح نشطة، معتدل ليلًا على كليهما، كما تنشط حالة الرياح في جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن الأجواء تبقى صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، وتظهر غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فإن طقس الأحد، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.