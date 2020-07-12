جيب تزيح الستار عن "رانجلر 2021" والمحرك V8 و485 حصان

ينتظر الكثير من عشاق سيارات العلامة التجارية الأمريكية طرح سيارة جيب "رانجلر " 2021، التي من المتوقع طرحها بمحرك V8 Hemi، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تشويقية للسيارة الجديدة.

وحسب ما ذكره motor1 يُظهر المنشور تصميمًا متماسكًا، يبدو بالتأكيد أكثر واقعية من رسم بسيط، فالسيارة الجديدة رائعة على الطرق الوعرة، وتتضمن أحد التعديلات على الموديل الجديد من السيارة عملية للتبديل في Hemi V8 بدلاً من محرك الأسهم للحصول على مزيد من الطاقة، وصوت أفضل بكثير من ذي قبل، حيث كان حلم عشاق Jeep منذ عقود أن تقدم Jeep خيار V8 .

وينتج Hemi V8 القوي سعة 6.4 لتر، قوة 485 حصانًا (361 كيلووات) و 475 رطلًا (644 نانومتر) من عزم الدوران وهو أكثر بكثير من أي خيار محرك متوفر حاليًا في جيب رانجلر، بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات أو يدوي 6 سرعات، ويتحرك من (0:60) ميل خلال 4.5 ثانية فقط.