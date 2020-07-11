مقارنة بين الأمريكيتين "فورد كوجا" و "جيب رينيجيد"

تعد السيارات ذات الصناعة الأمريكية، واحدة من السيارات التي تملتك القوة والأداء المتميز، وداخل عالم السيارات تكثر المقارنات والمفارقات بين الكثير من السيارات.

"الوطن"، تعقد خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتين ذات صناعة أمريكية فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

جيب رينيجيد

- تعتمد السيارة على محرك ذو سعة لترية تصل إلى 1.4 لتر (1400 سي سي)، مزود بشاحن تربو بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

- الفئة الرابعة من السيارة ذات نظام دفع كلي بقوة 170 حصان، وينقل حركته إلى محاور السيارة الأربعة ناقل حركة ستيبترونيك من 9 سرعات.

- يصل طول السيارة إلى 4232 مم، وعرض 2023 مم، وارتفاع 1689 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 171 مم.

- تأتي بجنوط رياضية قياس 16 بوصة، وتتسع مساحة التخزين الخلفية للسيارة إلى 524 لترا.

- تأتي السيارة بعدة وسائل وأنظمة أمان منها (6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESC) مع نظام المقاومة الإلكتروني للميلان (ERM)، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام مثبت للسرعة).

- تضم حساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية، وخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، نظام المساعدة على تسلق التلال ونظام إلكتروني لتقليل مخاطر الانقلاب.

فورد كوجا

- تأتي السيارة بمحرك سعته اللترية 1.5 لتر (1500 سي سي) مع تيربو بقوة 180 حصان وعزم 240 نيوتن.متر بين 1600 – 5000.

- تأتي بنظام دفع كلي للعجلات، مع ناقل أوتوماتيكي من 6 سرعات.

- يصل طول السيارة إلى 4531 ملم، وعرض 2077 ملم، وإرتفاع 1703 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2690 ملم، وتتسع الحقيبة الخلفية إلى 1653 لترا.

- تأتي السيارة بعدة أنظمة أمان منها (نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام ESP للثبات الإلكتروني، HLA مساعد بدء الحركة على المرتفعات، TCS للتحكم في الاحتكاك، التحكم في ثبات المقطورة، فرامل يد إلكترونية، 7 وسائد هوائية).