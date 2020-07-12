حظك اليوم الأحد 12-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الدلو قدرة كبيرة على الإقناع بالإضافة إلى البراعة في الحوار والكلام التي تجعلهم يأثرون قلوب من حولهم.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمدك بكل الطاقة والحماس وتزدهر قدرتك على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.