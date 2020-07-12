حظك اليوم الأحد 12-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز صفات مولود برج الحوت أنه كتوم لأسرار الآخرين ويحافظ عليها دائما، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تهتم بمراجعة خطواتك واعتن بالأمور المالية لتجد حلول.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تصر على إنجاز واجباتك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.