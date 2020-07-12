والدة طفل "التاندة" بالعاشر من رمضان تروي الواقعة: "باباه مكنش بيضربه"

روت مريم عازر، والدة طفل "التاندة" بالعاشر من رمضان، حقيقة فيديو إجبار أب لابنه بالجلوس أعلى "تندة" بالعاشر من رمضان، قائلة: "أنا عندي صدمة لحد دلوقتي، أولا اللي يعمل حاجة زي كدة يثبت أن باباهم اللي جوا وبيعذبه، كل اللي حصل إن كيرلس بوظ العجلة بتاعته، فباباه قاله لية بوظتها، راح جري ووقف على التندة لكن ولا حبسه ولا الكلام دة".

وأضافت "عازر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "ابني مكملش 10 سنين، هو خايف إن باباه هيعاقبه بسبب العجلة، احنا في الدور التاني وساعات بيعمل كدة بس بيطلع بعدها على طول".

وتابعت: "هو قعد 5 دقايق على التاندة وطلع، لو ركزتوا في الفيديو هتلاقوا الولد التاني عاوز يروح لأخوه على التندة فكان باباهم بيبعده هو حتى مكنش بيضربه بس كان بيهوشه".