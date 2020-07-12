نجل حسن عابدين: والدي قرر اعتزال التمثيل والشعراوي قاله "هتفرج على مين"

روى خالد حسن عابدين، نجل الفنان الراحل حسن عابدين، واقعة طرد والده من أمام قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم.

وتابع: "والدي كان بيحب الشعائر الدينية، وكان من وقت للتاني يعمل عمرة فكان عند مقام النبي وكان بيبكي فشافوه الحرس هناك وكانوا عارفينه فخرجوه برا، فالواقعة دي أثرت في نفسه ورجع حبس نفسه 10 أيام، الكلام ده كان أوائل السبعينيات تقريبا، وكان بيشتغل في الوقت ده مسرحية عش المجانين وقرر فجأة الاعتزال".

وأضاف "خالد" خلال اتصال "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "كان له صديق مقرب الفنان إبراهيم الشامي وكان جار للشيخ الشعراوي في منطقة الحسين فقاله نروح وناخد رأي الشيخ، وفعلا راح ودي كانت النقطة لانشراح قلبه، لما راحوله كان الشيخ الشعراوي بيصلي فقعد جنبيهم وهجم على بابا وبايسه".

وتابع: "كان بيحبه جدا فاندهش وقاله أنت حبيبي وبتفرج عليك، فقاله أنت بتتفرج عليا يا مولانا؟ قاله آه، ولما أنت عاوز تعتزل أنا هتفرج على مين؟ ودي كانت نقطة تحول وتغاضي عن فكرة الاعتزال".