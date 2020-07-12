وزير العدل: المحامي سيرفع الدعوى من مكتبه.. و15 يوليو أول تجربة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة بدأت الخطوات الأولى على الطريق في تقديم الدعاوى القضائية عن بعد، مشيرا إلى أن 15 يوليو الجاري سيشهد تجربة أول تجربة على أرض الواقع برفع دعوى قضائية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية.

وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، "إن شاء الله سنعالج الأخطاء إن وجدت ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم".

وتابع أن الخطوة الثانية ستتمثل في إجراءات التقاضي أمام القضاة حيث ستكون عن بعد أيضاً، لافتاً إلى أن تنظيم الإجراءات المتبعة في التقاضي عن بعد يتم بالتنسيق بين وزارتي "العدل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأكد وزير العدل، أن المحامى سيرفع الدعوة من مكتبه دون الذهاب إلى المحكمة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى في إطار التحول إلى الرقمنة.

ولفت وزير العدل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتوفير الدعم المالي اللازم لميكنة المحاكم، ولدينا العقول القائمة على هذا المشروع "الفكرة تحولت إلى واقع وأنا رأيت ذلك بعينى فى تجربة سابقة".