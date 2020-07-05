وزير العدل لمعاوني النيابة الإدارية الجدد: تفانوا في رسالتكم

أدى معاونو النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل وبحضور رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة.

ورحب وزير العدل في كلمته، برئيس هيئة النيابة الإدارية وهنأ الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم والاطلاع الدائم والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها.

ونبه وزير العدل، إلى ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي داخل العمل وخارجه والنأي عن الشبهات.

وأكّد وزير العدل أهمية دور هيئة النيابة الإدارية في تحقيق الإصلاح الإداري، مضيفاً أنَّ الهيئة كان لها قدم السبق في مجال مكافحة الفساد الوظيفي والريادة في تعيين المرأة بها بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الدستور.

وتمنى وزير العدل للأعضاء الجدد دوام الرفعة لتحقيق أهدافها في المرحلة الفاصلة التي يمر بها الوطن لتتغلب مصر على تحدياتها وتتبوأ مكانتها العالية التي ينشدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتمنى وزارة العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجدد التوفيق والسداد في خدمة الوطن.