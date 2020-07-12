جوجل: تحميل نظام "أندرويد 10" على 100 مليون هاتف خلال 5 أشهر

كشفت شركة "جوجل" إن هناك إقبالا كبيرا على تحميل نظام التشغيل "أندرويد 10"، حيث فاقت مثيلتها في أي نسخة أخرى في تاريخها، حيث صار النظام محملا على 100 مليون جهاز في غضون 5 أشهر، وبهذا، أصبح معدل بدء الاستخدام بواسطة مستخدمين جدد أسرع بنسبة 28% من النسخة السابقة من نظام التشغيل.

وأفادت "جوجل"، وفقاً لما نقلته عنها مواقع عالمية بأنها أجرت تغييرات على طريقة تحديث نظام أندرويد بما يتيح تنزيل التحديثات بشكل أسرع بكثير، وأحد الأمثلة على ذلك طرح نظام الاقتفاء الذي تستخدمه تطبيقات رصد المصابين بفيروس كورونا في بلدان مثل ألمانيا وأيرلندا.

وتتيح أحدث نسخة من نظام أندرويد تحديث بعض أجزاء نظام التشغيل دون غيرها، من خلال متجر "جوجل بلاي".