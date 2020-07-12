مجلس الأمن يوافق على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي مساء السبت، على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا.

وصوت مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، السبت، على تمديد المساعدة للسوريين عبر الحدود، على الرغم من انتهاء مفعول هذه الآلية الحيوية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وطرحت ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمكلفان بالشق الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة، مشروع القرار الجديد من شأنه إبقاء معبر واحد بدل المعبرين الذين تم استخدامهما حتى الجمعة.

ونص التصويت على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا "لمدة 12 شهرا حتى 10 يوليو 2021".

وسيطلب المجلس أيضا من الأمين العام للمنظمة تقديم تقرير كل 60 يوما على الأقل.