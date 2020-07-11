"خارجية النواب الليبي" تطالب مجلس الأمن بمنع تدفق الأسلحة والمرتزقة

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدة الحاجة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم.

وأشار رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، في تصريح أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية، اليوم، بمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لوقف إطلاق النار الدائم، موضحا تجاهل المبادرة، واستمرار التحريض على الاقتتال، وخطاب الكراهية من قبل الأطراف الأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته، تمسك مجلس النواب بتوصيات مؤتمر برلين.

وأوضحت اللجنة أنها تضع الملف الإنساني ضمن أولويات عملها واهتمامها بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا ومنهم النازحين والمهاجرين، مرحبة بالتعاون مع اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الاهتمام بمكافحة كوفيد 19 كأولوية قصوى وحشد الموارد الكافية لذلك ولصالح جميع الليبيين.

وأكدت أهمية الملف الاقتصادي وحرص مجلس النواب على استئناف تصدير النفط والحاجة للتوصل إلى اتفاق يضمن شفافية انفاق العائدات ووصولها لجميع مناطق ليبيا.

وشددت على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته تجاه استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا ومحاسبة من يقف وراء خطاب الكراهية ووقف التدخلات الخارجية التي تهدد الاستقرار في كامل المنطقة.