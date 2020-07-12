المضادات الأرضية تتصدى لأهداف معادية بمحيط قاعدة حميميم في سوريا

أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن المضادات الجوية المسؤولة عن حماية قاعدة حميميم العسكرية تصدت لأهداف معادية حاولت الاقتراب من القاعدة الروسية التي تقع جنوب شرق مدينة اللاذقية في محافظة اللاذقية السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في القاعدة، لم تسمه، القول إن "أهدافا معادية" حاولت الاقتراب من محيط المنطقة لتبادر الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة بتدميرها في سماء المنطقة دون حدوث أي أضرار تذكر.

وأضافت أن الأهداف المعادية عبارة عن مجموعة طائرات مسيرة مصدرها المجموعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وريف إدلب.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق، أن الجماعات المسلحة زادت من نشاطها في إدلب السورية بشكل كبير منذ بداية العام، كما ذكر أن قاعدة حميميم بدورها تعرضت إلى 15 هجوما في الوقت ذاته.