أحمد حاتم يجسد شخصية "عمر الضبع" في "الغسالة"

نشر الفنان أحمد حاتم صورة من كواليس فيلم "الغسالة"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "حاتم" على الصورة، "عمر هاشم الضبع.. انتظروا فيلم الغسالة".

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج "سينرجي فيلمز" و"نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية"، ويشارك في بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون في الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.