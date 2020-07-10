أحمد حاتم يتحدث عن فيلم "الغسالة": طرحه بعيد الأضحى المقبل

قال الفنان أحمد حاتم، إن فيلم "الغسالة" والذي سيتم طرحه مع بداية عيد الأضحى المقبل أدت جائحة كورونا إلى توقف العمل عليه، حتى عاد تصويره وإنتاجه خلال الأسابيع القليلة الماضية ومن ثم الانتهاء منه مؤخرا.

وأضاف "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن قصة الفيلم تدور حول دكتور بكلية العلوم يسعى لتصليح "غسالة" وتتلاحق المشاهد الدرامية للعمل، موضحا أن الشركات المنتجة للعمل تسعى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين قبل طرح الفيلم في دور السينما، حيث إنه وفي حال فتحت دور السينما بنسب مشاهدين معقولة سيتم طرح الفيلم بعيد الأضحى المقبل، ولكنه وحتى الآن تكون آخر حفلة في دور السينما في تمام الساعة 6 مساء.

وأكد أنه وفي حال لم يتم طرحه في دور السينما فسيتم عرضه على منصة "watch it" وستكون بمثابة تجربة جديدة من الممكن خوضها خلال الفترة المقبلة.