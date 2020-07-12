السيطرة على حريق نشب في جرار قطار بمحطة شربين

تمكنت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، من السيطرة على حريق محدود نشب في جرار القطار المتجه من دمياط إلى كفر الشيخ، في أثناء توقفه بمحطة شربين.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين بتصاعد دخان كثيف من جرار القطار القادم من دمياط في أثناء وقوفه بمحطة شربين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث وجرت السيطرة على الحريق بواسطة العمال وطفايات الحريق، وبرَّدت القوات العربة وأجلت الركاب عن القطار لحين السيطرة على الوضع.

وتبين أن سبب الحريق تساقط زيت على فلتر الهواء مع ارتفاع درج الحرارة، ما أدى إلى اشتعال النار في كبينة السائق، ولم يتسبب الحريق في أي إصابات، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.