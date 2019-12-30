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الزمالك يفتح خزائنه لترضية اللاعبين

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البترول: استيراد 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية في 2019

البترول: استيراد 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية في 2019

رئيس الأركان الجزائري بالنيابة: تعرضنا لمؤامرة لضرب استقرار الدولة

رئيس الأركان الجزائري بالنيابة: تعرضنا لمؤامرة لضرب استقرار الدولة

محافظ أسيوط يوجه بصيانة وترميم ميادين حي شرق ومواجهة مخالفات البناء

محافظ أسيوط يوجه بصيانة وترميم ميادين حي شرق ومواجهة مخالفات البناء

"البيئة العالمي" يتسلم وثيقة "شرم الشيخ مدينة خضراء" لبدء تمويل المشروع

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