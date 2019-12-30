ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنّه بعد وصول القطار رقم 539 بالجرار رقم 2135 ركاب (القاهرة / منوف / كفر الزيات) إلى محطة كفر الزيات، في الساعة 11:25، وبعد مغادرة الركاب الرصيف بسلام، وأثناء تدوير الجرار للقيام بدور قطار 850 المقرر قيامه الساعة 13:05، تلاحظ لناظر المحطة تصاعد أدخنة من سقف العربة الأخيرة من القطار نتيجة حريق محدود بها.

وأوضحتا الهيئة في بيان منها اليوم، أنّه جرى التعامل مع الحريق فورا، باستخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بالمحطة وطفايات الحريق، وبمساعدة مطافئ البلدية تم إخماد الحريق نهائيًا، وتحرر المحضر رقم 2/106 أحوال نقطة شرطة سكة حديد كفر الزيات.

وتابعت الهيئة في بيانها، أنّ المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قرر تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحريق وحصر تلفيات العربة.