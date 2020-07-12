أستاذ طب بجامعة نيوجيرسي: إنتاج لقاح ضد كورونا سيستغرق عامين

قالت الدكتورة منى طنطاوي أستاذ الطب بجامعة نيوجيرسي، إن إنتاج لقاح فيروس كورونا سيستغرق عاما أو اثنين، بسبب وجود اختبارات عدة تجرى على اللقاحات والأدوية يوميا، وحتى الآن لا يوجد علاج مثبت للقضاء على الفيروس، بينما تؤدي كل الأدوية النتيجة ذاتها.

وأضافت طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه جرى التعامل مع المرض ذاته من قبل كل الدول مع مشاركه المعلومات حول المرض لدي جميع الأطباء حول العالم، وبسبب عدم مقدرة كل الأطباء على منع حدوث مضاعفات يؤدي ذلك بدوره إلى حصد الفيروس لأرواح أناس جدد، موضحة أن وما قامت به بعض الدول من فتح لاقتصادها لا يعكس تراجع أعداد الإصابات أو الوفيات بتلك الدول، لكن جاء ذلك لتوافر عدد أكبر من الأسرة في المستشفيات أو تدهور الحالة الاقتصادية بها، بينما لا يزال الفيروس موجودا.

وأكدت أن هناك 20 شركة تعمل لإنتاج عقار لفيروس كورونا، وعقار "فاكسين" ينتج مضادا حيويا وسيجلاى معرفة إذا كان من جسد المصاب أو الفاكسين، مشيره إلى أن مرضي كورونا لا يعرفون إلى متى ستظل الأجسام المضاده للفيروس في أجسادهم لمحابته حال الإصابة به مرة أخرى، حيث إن تناول تطعيم السل أو الدرن لا يضر، ولكن لا يجب أخذه من قبل الأشخاص المصابي بأمراض مزمنة حتى لا يؤثر عليهم.