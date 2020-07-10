علماء أوبئة: تحور فيروس كورونا لا يثير القلق إلى الآن

قال الإعلامي أحمد فايق، إن دورية "نيتشر" العلمية، أجابت عن مجموعة أسئلة متعلقة بفيروس كورونا، من خلال مجموعة من العلماء المتخصصين في الأوبئة.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن الإجابة على سؤال "هل يتحور فيروس كورونا بشكل مقلق؟" كانت مطمئنة، متابعًا: "العالم كله مرعوب من سيناريو الإنفلونزا الإسبانية، فقد كانت الموجة الأولى منه خفيفة جدًا وكانت أضعف من الموجة الأولى فيروس كورونا، أما الموجة الثانية فكانت قاسية للغاية وقضت على عشرات الآلاف من الناس".

وتابع، أن علماء الدورية العلمية، قالوا إن تحور فيروس كورونا لا يثير القلق "إلى الآن"، معقبًا: "فلا يجب أن نخشى الموجة الثانية التي من المتوقع أن تكون في فصل الشتاء".