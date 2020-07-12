اليوم.. السيسي يفتتح المرحلة الثالثة من مشروع "إسكان الأسمرات"

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

ووفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، يفتتح الرئيس السيسي أيضًا أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم "الأسمرات 3" 7 آلاف و440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلًا تجاريًا متنوع الاستخدام، إلى جانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترًا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.