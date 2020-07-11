رئيس حزب الوفد: السيسي شجاع ووطني ولديه مقومات الزعامة الحقيقية

قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن ما ميز فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي عمن سبقوه، أنه رجل شجاع ووطني من الطراز الأول، ومحب لشعبه، وبه الصرامة والحنو على المواطنين: "قال الشعب لم يجد من يحنوا عليه".

وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن السيسي يغلب عليه مقومات الزعامة الحقيقية، وهي التي ظهرت جليا خلال فترة الاصلاح الاقتصادي، حيث غامر بشعبيته، وهو قرار لا يأتي إلا من خلال رئيس شجاع ويتمتع بالجدية في تحقيق نتائج على حساب شخصيته وشهرته، موضحا أن الاصلاح الاقتصادي، أنقذ مصر من حروب الجيل الرابع والفتن والمؤامرات، وكان الشعب المصري، مدركا بأنه يسير على الطريق الصحيح في هذا الشأن.

وأكد أن الرئيس وضع هدفا، وهو بناء دولة وطنية عصرية، وهو مشروعه الوطني الذي يسعى لتحقيقه خلال الوقت الراهن، ودائما ما يختار الأنسب في القرارات الصحيحة ويراقب بنفسه يوميا المشروعات القومية، مشيرا إلى أنه وفي حال تولي السيسي مع بداية عام 2002، كان لينجح في تحقيق الكثير من الإنجازات، بينما هو جاء في ظروف صعبة وملتهبة بمنطقة الشرق الأوسط، مع وجود مخطط لإسقاط الدول العربية، وهو المخطط الذي تحطم مع استقرار مصر.