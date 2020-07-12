بث مباشر.. السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية

يفتتح الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات القويمة، أبرزها مشروع "الأسمرات 3" بمنشية ناصر، وهي المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات للقضاء على العشوائيات، وتسكين أهاليها في مساكن بديلة راقية وآدمية.

"الأسمرات 3" يضم 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.