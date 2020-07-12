عاجل.. سعر الدولار يتراجع في البنوك

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا بقيمة قرش واحد، وفق آخر تحديث للبنوك اليوم، وقد كسر ولأول مرة منذ مايو 2020 الدولار حاجز الـ16 جنيهًا ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ16.05 مقابل 15.95 جنيه للشراء.

فيما احتل بنك البركة الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار ليباع بـ16.11 مقابل 16.01 جنيه للشراء.

وجاءت بنوك "الأهلي الكويتي بيريوس - الكويت الوطني - الأهلي المتحد التجاري الدولي - المصرف العربي الدولي - الإسكندرية - قطر الوطني "الأقل سعر للبيع والشراء ليباع فيها الدولار 16.03 مقابل 15.93 جنيه للشراء.