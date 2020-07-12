ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط إلى 324 حالة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن خروج 324 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تمام شفائهم وعلاجهم بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك من أصل 480 حالة إيجابية جرى استقبالهم منذ بدء تصدي مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا.

وأشار "الجمال"، إلى أنه جرى تخصيص 268 سريرًا لعلاج مصابي كورونا، تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة، وغرف عادية، لاستقبال أكبر عدد من مصابي كورونا، وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة، وذلك بمستشفيات الراجحي للعزل والمستشفى الرئيسي، ومستشفى جراحة المسالك، ومستشفى الأطفال، ومستشفى صحة المرأة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفى الجامعي الرئيسي استقبلت 234 حالة مصابة بكورونا، خرج منهم 143 حالة بعد تعافيهم، وبلغ عدد الوفيات 38 حالة كانت أغلبها من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، وجاري استكمال علاج 53 حالة أخرى منهم 39 حالة مستقرة و14 حالة أخرى في العناية المركزة.

وأضاف الدكتور علاء عطية، أن المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى استقبلت 42 مصابًا بكورونا، خرج منهم 25 حالة، وجاري علاج 17 حالة أخرى جميعهم في حالة مستقرة.

وأشارالدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، أن المستشفى استقبلت مصابي كورونا في 23 أبريل 2020، ومنذ ذلك التاريخ جرى استقبال 204 حالات خرج منهم 156 حالة بعد شفائهم، وبلغت أعداد الوفاة 30 حالة وجاري استكمال علاج 18 حالة منهم 9 حالات مستقرة و9 حالات في العناية المركزة منهم حالتين فقط على جهاز التنفس الصناعي.