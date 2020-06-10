مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل 110 مرضى بكورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تخصيص 60 سرير عناية مركزة، و50 سريرا مزودا بأجهزة التنفس الصناعي لعلاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا المستجد .

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفى الرئيسي استقبل 36 حالة حرجة في قسم العلاج المجاني من بينهم 28 مريضا في مختلف أسرة الرعاية المختلفة المزودة بأجهزة تنفس صناعي اختراقي.

وأضاف "عطيه "أنه جرى تخصيص كامل الغرف بنحو 5 طوابق من المستشفى الجامعي الرئيسي للعلاج بأجر لمصابي كورونا، وبلغت نسبة الإشغال بها 65 غرفة.