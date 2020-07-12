مدينة جمصة تحذر المواطنين من التسلل للنزول للشواطئ ليلا

حذرت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية من تسلل البعض فجرا إلى الشواطئ المفتوحة رغم قرار الحكومة بإغلاقها، لاسيما من أبناء المحافظات المجاورة، وهو ما يتسبب في وقوع حوادث غرق.

وشددت رئاسة مدينة جمصة، في بيان لها، على خطورة ارتياد الشواطئ والنزول للبحر ليلًا، لاسيما مع عدم وجود مسئولي الإنقاذ داخل الشواطئ المغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار محافظ الدقهلية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأهابت رئاسة المدينة بالمواطنين من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، بالالتزام بالتعليمات حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على أرواحهم.