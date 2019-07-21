وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على مصادرة أي دراجة نارية تجتاز شاطئ جمصة وتسبب إزعاجا للمصطافين، والمتابعة المستمرة للمظهر الحضاري للمدينة والشاطئ.

وقال شاروبيم، إنه ليس من المقبول إزعاج المواطنين أثناء قضائهم وقت راحتهم بالمصيف، وطلب من رئيس مدينة جمصة إيقاف أعمال الترميم في المباني خلال فترة الصيف ابتداء من أول يونيو، وحتى نهاية سبتمبر لتوفير جو من الهدوء والراحة للمصطافين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي بالمجلس وتابع التدريبات المقدمة من إدارة التدريب بوزارة التخطيط، وشدد على سرعة الانتهاء من التدريب والبدء في تنفيذ الدورات على أرض الواقع وتيسير تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن المجال مفتوح للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم بحق الانتفاع لمدة 25 عاما، وذلك بعد موافقة وزير التنمية المحلية على ذلك لتشجيع المستثمرين وفتح أبواب الاستثمار للجادين من الجميع في جمصة وغيرها من مدن الدقهلية.

وأكد شاروبيم، أن المحافظة ترحب بكل رجال الاستثمار من كل مكان لإقامة مشروعات حقيقية بجمصة وفتح مجالات جديدة للاستثمار الجاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وكلف محافظ الدقهلية المهندسة سحر لطفي رئيس المدينة بالمرور اليومي على مستشفى جمصة، والتأكد من وجود قوة العمل من أطباء وفرق تمريض المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين، وأكد على استعداده لسد أي عجز بالمستشفى إن وجد.

وطالب محافظ الدقهلية، من الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بتسيير حملات يومية لمكافحة الكلاب الضالة بالمدينة حتى القضاء عليها نهائيا.