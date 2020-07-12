هدوء أمام لجان الثانوية العامة بوسط البلد.. وغياب تام لأولياء الأمور

يشهد محيط عدد من لجان الثانوية العامة الآن هدوءا ملحوظا، وذلك قبل دقائق من خروج الطلاب بعد أداء امتحان مادتي الكيمياء لطلاب علمي بشعبيته "رياضة وعلوم" ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وشهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بمنطقة قصر العيني تواجد أمني ملحوظ؛ كما قامت القوات المتواجدة حول المدرسة بفرض كاردون أمني من أجل تسهيل دخول وخروج الطلاب.

وأمام مدرسة القصر العيني ساد الهدوء التام بعد اختفاء أولياء الأمور من أمام أبواب المدرسة، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة المصرية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.