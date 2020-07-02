إصابة 6 طالبات ثانوية عامة في حادث تصادم أثناء ذهابهن للامتحانات

أصيبت 6 طالبات ثانوية عامة، اليوم، في حادث تصادم سيارة كبود بعمود إنارة بجوار نقطة إسعاف البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا، في أثناء ذهابهن لأداء الامتحانات.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي شعيد مدير المرفق، بإصابة 6 طالبات ثانوية عامة أثناء ذهابهن لأداء الامتحانات في حادث تصادم سيارة كبود بعمود إنارة، بجوار نقطة إسعاف البحري قمولا بمركز نقادة، وجرى نقلهن إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابات هن "منار حمادة الدندراوي، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وياسمين أحمد نجاتي، بخلع بالكتف، وأمنية عبدالمنعم عطالله، سحجات متفرقة بالجسم، ومنة توفيق أحمد، سحجات بالجسم، وهاجر جاد الرب سعد، باشتباه كسر في الترقوة، ورنا سالم محمود، بسحجات بالجسم".