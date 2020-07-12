فايدة كامل.. حنجرة ذهبية جمعت بين الطرب والسياسة

منحها الله قوة الصوت وحنجرة ذهبية، استطاعت أيام الحرب والعدوان الثلاثي على مصر، أن تُلهب حماس أبناء الشعب، بالأغنيات الوطنية.. لم تقتصر موهبتها على عالم الفن فقط، ولكن اقتحمت مجال السياسة، وسُجلت في موسوعة جينس باعتبارها أقدم نائبة تحت قبة البرلمان حيث استمرت عضويتها ما يقرب من 34 عامًا بدأت عام 1971 حتى عام 2005، لتصبح فايدة كامل، إحدى أيقونات زمن الفن الجميل التي جمعت بين الغناء والسياسة.

في مثل هذا اليوم 12 يوليو عام 1932، ولدت فايدة محمود كامل، لأسرة فنية بامتياز، شقيقيها برعا في مجال الموسيقى والتلحين وهما سليمان جميل، وعبدالرحمن الخطيب، وشقيقتها مطربة الأوبرا أميرة كامل.. منذ نعومة أظافرها ظهرت براعة "فايدة" في الغناء، الأمر الذي أهلها لأن تشارك في أشهر برنامج إذاعي "بابا شارو"، وبعد سنوات تقرر الالتحاق بمعهد الموسيقى، ثم المعهد العالي للفنون المسرحية، ويكون من بين أصدقاء الدراسة، نجاة الصغيرة، عبدالحليم حافظ، على إسماعيل، كمال الطويل.

قدمت فايدة كامل، عدد من الأغنيات الوطنية، أشهرها "دع سمائي فسمائي محرقة.. دع قنالي فمياهي مغرقة"، كما شاركت في أوبريتات "وطني حبيبي"، "قولوا لمصر تغني يوم تحريرها"، و "صوت الجماهير".

وفيما يخص الأغاني الشعبية، نجحت فايدة كامل، في تقديم عدد من الأغنيات الشهيرة، منها "ياواد ياسمارة، أبو دم خفيف، قمر الحتة"، وأغنيات مثل "عايزة قلبك"، و"إلهى ليس لي إلاك عونا"

ورغم الحنجرة الذهبية التي تمتعت بها فايدة كامل، إلا أنها لم تخطو نفس خطوات بنات جيلها بالذهاب إلى السينما، لتصبح إحدى أيقوناتها كما فعلت شادية، ونجاة، وصباح، ولكن اكتفت "فايدة" بتقديم نحو 5 أفلام فقط، منها المشاركة فيها فقط بالغناء دون التمثيل، مثل أفلا "سكة السلامة، على قد لحافك، أنا وإنت، أرض السلامة، أسرار الناس".

فايدة كامل، لم تكتف بتقديم الأغنيات الوطنية للتعبير عن انتماءها وعشقها لمصر، ولكن قررت أن تستغل دراستها لكلية الحقوق التي نجحت في اقتناصها بعد دراستها للموسيقى، وأن تخوض انتخابات مجلس الشعب في السبعينات، عن دائرة الخليفة والسيدة عائشة، وتنجح الفنانة وتجلس تحت قبة البرلمان لمدة 34 عامًا، تشارك بمقترحاتها وتشرع في القوانين، حتى وصلت لمنصب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.

فايدة كامل، لم تعرف في حياتها إلا النجاح، سواء على مستوى الفن أو السياسة، وكانت زوجة لأحد أشهر وزراء الداخلية في عصر السادات، وهو اللواء النبوي إسماعيل.

يوم 21 أكتوبر من عام 2011، رحلت الفنانة والسياسية فايدة كامل، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد رحلة عطاء فني وسياسي، جسدت خلالها قوة ومكانة المرأة سواء أمام ميكرفون الإذاعة، لتنشد أغنياتها الوطنية "قوميتنا اللي بنحميها واللي حياتنا شموع حواليها.. جنة بتضحك للي يسالم وجحيم ساير على أعاديها"، أو ميكرفون البرلمان لتشرع القوانين وتدافع عن حقوق المواطنين.