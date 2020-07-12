الشريف: "حسم 2020" أكدت قدرة مصر على صد أي تهديدات لأمنها

أعرب النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن سعادته الغامرة بما شاهده من أداء قتالي ومهاري رفيع المستوى لصقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة في المناورة حسم 2020

واعتبر "الشريف" في بيان له أصدره، اليوم، أن هذه المناورة رسالة من الجيش المصري سيف ودرع الدولة المصرية، ورسالة ردع قوية وحاسمة وواضحة للجميع ولكل من يفكر أو تسول له نفسه تهديد ترابنا الوطني أو مصالحنا الحيوية داخل وخارج الحدود، مؤكدا على أن جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية يثقون ثقة وبلا حدود في قواتنا المسلحة، وهناك علاقة تاريخية وأبدية بين الشعب المصري وقواته المسلحة، وهذه العلاقة هي السر في بقاء الدولة المصرية وقدرها على مر الزمان في إلحاق الهزائم وسحق كل الغزاة والمعتدين، وكان التراب المصري دائما وسيظل مقبرة لكل من يحاولون زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، وأكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سحق وهزيمة مواجهة الأرهاب والإرهابيين نيابة عن العالم كله.

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن القوات المسلحة المصرية قادرة بفضل عزيمتها وإيمانها وتسليحها القوي على صد أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري والعربي وأن مصر على الرغم من قوة وبسالة جيشها العظيم وتصدره للمركز العاشر في القوة عالميا إلا أن مصر دولة سلام لا تعادي أحدا، مشيرة إلى أن التاريخ أكد أنها لم تعد في يوم من الأيام على أحد ولكنها مستعدة للرد الفوري على أي اعتداء من أي جهة حال تهديد مصالحها أو المصالح العربية، كما أن القوات المسلحة قادرة على حسم أي معركة قد تدخل فيها وحماية الأمن القومي المصري وحماية وتأمين الأهداف الاقتصادية لمصر.