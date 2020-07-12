الدفاع الجزائرية تعلن القبض على إرهابي مطلوب جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، القبض على إرهابي مطلوب بولاية "تمنراست" أقصى جنوبي البلاد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم: "أنه في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت قوات الجيش بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، أمس بولاية تمنراست، القبض على الإرهابي أحمد ولد شيلا، الذي التحق بالجماعات الإجرامية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012".

وأضاف البيان، أن قوات الجيش في جانت (جنوب) ألقت القبض على 7 أشخاص وضبطت 9 مولدات كهربائية و11 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى 18 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب ومواد متفجرة ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.