الكويت تسجل 4 حالات وفاة و836 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة و836 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 390 حالة، والمصابين إلى 54 ألفًا و894.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح "السند" أن الحالات التي رُصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين، و287 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 151 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إجراء 3835 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 433 ألفا و336 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 3 حالات وفاة، و478 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.