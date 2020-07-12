"الوطنية" توافق لـ13 منظمة محلية وأجنبية بمتابعة انتخابات الشيوخ

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات لكل من "جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية"، كما قررت الهيئة قيد 3 منظمات مصرية جديدة وهي "مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة وطن الخير لتنمية الريف المصري، مؤسسة أيادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب".

كما وافقت الهيئة على قيد 8 منظمات أجنبية، وهي "منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية الوطنية، المنصة الإفريقية مركز سيسا للشراكة المؤسسية، مؤسسة إليزكا للإغاثة، منظمة شباب الاتحاد الأوروبي، جمعية zemus، جمعية هيومن أكت (الفعل الإنساني)، مؤسسة مستقبلنا المشترك، المنظمة العربية لحقوق الإنسان".

وسيتم السماح للمنظمات المشار إليها بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها في أغسطس المقبل.