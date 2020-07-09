الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط تغطية منظمات المجتمع المدني لـ"الشيوخ"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 40 لسنة 2020 بشأن منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر لها أغسطس المقبل.

ونص قرار الهيئة على أن تسري القواعد والإجراءات والشروط الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات على انتخابات مجلس الشيوخ.

ونص القرار على أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي أو منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه.

وحددت المادة الرابعة من قرار الهيئة شروط المنظمات الراغبة في التسجيل وهي أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

وتقدم المنظمات صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة، ووضعها القانوني، وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة الراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات في كل محافظة، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد قرار الهيئة على ضرورة أن تقتصر متابعة الانتخابات والاستفتاءات على المصرح لهم من قبل الهيئة ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع واللجان العامة حمل التصريح بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب، ويكون دخول اللجان بناء على إذن من رئيس اللجنة وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع أو الفرز.

كما أكد القرار على أنه لا يجوز للجهة المتابعة للانتخابات إعلان أية نتائج للانتخابات أو الاستفتاءات أو مؤشراتها قبل إعلانها رسميا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر فتح باب الترشح اعتبارا من 11 وحتى 18 يوليو الجاري، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء باستثناء اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وتجرى عملية الاقتراع خارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.