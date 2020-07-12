بلاغ للنائب العام يتهم رئيس الزمالك بإهانة المصريين: انتهك الحرمات

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس البرلمان، مرتضى منصور، يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضده في واقعة اتهامه بإهانة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال صبري في نص بلاغه: "ضربا بعرض الحائط بالقانون وبالقيم والأخلاق واحتماء وهمي بالحصانة كمبرر ودفاعا عن جرائم يقترفها المبلغ ضده جعلت بعض الأشخاص يسلكون مسلكه، بعد أن فقدوا الأمل للإجابة على أسئلتهم وأولها من يحمي مرتضى منصور ويقويه على التطاول والبذاءات التي اتخذها منهج تعامل وحياة".

وأكمل: "تسجيل بالصوت والصورة منسوب للمبلغ ضده انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي (مرفق بالحافظة)، وبصوت المبلغ ضده وهو يقوم بكيل السباب لمحمود الخطيب ولمحمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، يتضمن عبارات وألفاظ قذرة حقيرة (ذكرت تفصيليًا بالأسطوانة المرفقة) على لسان رئيس نادي الزمالك تسيء إلى رئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته وامتد ليسب المصريين جميعا".

وتابع: "أن العبارات التي تم ذكرها في الفيديو تسيء إلى مصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه: (البلد دي مفهاش راجل)، ووكررها ثانية وقال: (علي الطلاق البلد دي مفهاش راجل)".

ولفت إلى أن رئيس نادي الزمالك المبلغ ضده "يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسائلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، ولم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم لسعادتكم بعد أن فاض الكيل وتمادى المبلغ ضده في تجاوزاته وتطاوله على الكافة ونلتمس من سعادتكم إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ، بعد مشاهدة الأسطوانة المرفقة وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه".