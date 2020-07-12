صبحي: مليار و896 مليون جنيه حقوق انتفاع في القطاع الرياضي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لم تغفل القطاع الخاص الموجود في رؤيتنا وتعاملنا على جذب القطاع الخاص للمنتج الذي عملنا على تطويره، لذلك تم العمل على 6 مجالات أساسية هي التشجيع على ريادة الأعمال، وحقوق الانتفاع التي نهتم بها جدا لتواجدها في كل بقعة ومستوى طبقي في مصر في مراكز الشباب، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل عقد موحد، وأن نحوكم هذا التعاقد والرجوع للجهات الرقابية، وتم تنفيذ ذلك.

وأوضح أن الوزارة حصلت على مليار و176 مليون جنيه حجم أعمال الاستثمارات التي كانت ستدفعها الدولة، ولكن تشاركنا فيها مع القطاع الخاص، وذلك قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف صبحي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أنه خلال أزمة فيروس كورونا عملنا على تنمية هذه التعاقدات لنصل إلى مليار و213 مليون جنيه، لافتا إلى أن العامين الماضيين بالمقارنة بالـ 30 سنة في قطاع واحد فقط من نظام حق الانتفاع والدولة المصرية منذ سنة 90 أنشأنا 41 حمام سباحة وفي العامين الماضيين أنشأنا 36 حمام سباحة ولم نكلف الدولة المصرية.

وتابع، أنه في القطاع الرياضي حققنا مليار و896 حقوق انتفاع وفي قطاع القيمة الاستثمارية للمشروع القومي لتطوير الأمسيات الرياضية، وتعاقدنا وعملنا مذكرة تفاهم مع أحد القطاعات الخاصة وحجم الاستثمار.