وزير الشباب والرياضة: حاولنا أن نلحق بركب التطوير للدولة المصرية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة عملت في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن يكون للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية وجوها أخرى إلى جانب ما تقدمه من خدمات رياضية، اجتماعية، ترفيهية، وأدوارا متعددة تساهم من خلالها في النهضة الشاملة التي تشهدها مصر في شتي المجالات، وأن تمثل بذلك رقما هاما وحيويا يضاف للمشروعات الاستثمارية القومية العملاقة التي أضحت لا تخلو منها مدينة أو قرية من محافظات الجمهورية.

وأضاف صبحي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة، أن هناك توجيه من السيسي لوزارة الشباب والرياضة بأنها من الوزارات الهامة التي إذا قامت بدورها سيكون هناك فرقا كبيرا، موضحا أن هذه الكلمة أثرت في وجداننا وفكرنا في كل ما نقوم به لذلك حاولنا أن نلحق بركب التطوير للدولة المصرية الحديثة وهو ما تأتى من طريقة تغيير فكري.

وتابع، أنه عندما محورنا أهدافنا قمنا بإضاءة الجزء الاستثماري والاقتصادي لذلك كان لابد أن نضع الرياضة المصرية كمنتج في الدخل القومي وتأثيره في المعدلات الرقمية التي تبذل فيه دولة رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية جهد كبير بتوجيهات من الرئيس السيسي، لذلك حرصنا على عدم الإخلال بالخدمة الموجودة بقطاعي الشباب، والتي استطعنا خلال السنتين الماضيتين أن يشارك 17 مليون من الشباب في مشروعات حقيقية.

واستكمل، أنه في خطتنا واستراتيجيتنا الرياضية هناك ما يسمى بالتطوير الرياضي والتنمية الرياضية التي وصلنا بها إلى كل ربوع مصر للرياضة للجميع، الرياضة للصحة والتنمية وكرمنا في العديد من البطولات.