براءة 10 من "الدابودية" في أحداث مجزرة "الهلالية" بأسوان

قضت محكمة جنايات أسوان الدائرة الأولى، ببراءة 10 متهمين من قبيلة الدابودية، في أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة الهلالية والدابودية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الغريب، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووائل صفوت يوسف.

والمتهمون هم كل من "رمضان حسن عبد الواحد، ميسرة هلال أبو اليزيد، عارف صيام حسن، عثمان موسى عثمان، ياسين مصطفى محمد، أبو القاسم محمد أحمد، سيف أبو القاسم حسن، ومحمود أحمد بشير، إبراهيم محمود أبو بكر، أحمد جمعة درديري."

يذكر أن مشاجرة دامية اندلعت بين أبناء قبيلتي الدابودية والهلالية في أسوان مطلع أبريل 2014، بمنطقة السيل الريفي، راح ضحيتها 26 شخصًا من الطرفين.

وألقى رجال الأمن القبض على 163 متهمًا من الطرفين، وتم تبرئة 100، والحكم بالإعدام والحبس بأحكام مختلفة على 36 آخرين، قبل أن تلغيها محكمة النقض وتعيد أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت ببرائتهم.

وأيدت الحكم على 8 متهمين غيابيا، والذين تقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، حيث جرى التحفظ عليهم خلال حضورهم جلسة إعادة المحاكمة.

وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث قضت المحكمة ببراءة المتهمين.