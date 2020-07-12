براءة 10 من "الدابودية" في أحداث مجزرة "الهلالية" بأسوان
كتب:
عبد الله مشالي
03:58 م | الأحد 12 يوليو 2020
قضت محكمة جنايات أسوان الدائرة الأولى، ببراءة 10 متهمين من قبيلة الدابودية، في أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة الهلالية والدابودية".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الغريب، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووائل صفوت يوسف.
والمتهمون هم كل من "رمضان حسن عبد الواحد، ميسرة هلال أبو اليزيد، عارف صيام حسن، عثمان موسى عثمان، ياسين مصطفى محمد، أبو القاسم محمد أحمد، سيف أبو القاسم حسن، ومحمود أحمد بشير، إبراهيم محمود أبو بكر، أحمد جمعة درديري."
يذكر أن مشاجرة دامية اندلعت بين أبناء قبيلتي الدابودية والهلالية في أسوان مطلع أبريل 2014، بمنطقة السيل الريفي، راح ضحيتها 26 شخصًا من الطرفين.
وألقى رجال الأمن القبض على 163 متهمًا من الطرفين، وتم تبرئة 100، والحكم بالإعدام والحبس بأحكام مختلفة على 36 آخرين، قبل أن تلغيها محكمة النقض وتعيد أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت ببرائتهم.
وأيدت الحكم على 8 متهمين غيابيا، والذين تقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، حيث جرى التحفظ عليهم خلال حضورهم جلسة إعادة المحاكمة.
وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث قضت المحكمة ببراءة المتهمين.