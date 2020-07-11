"الشيوخ" بأسوان تستقبل أوراق 5 مرشحين فى الساعات الأولى لفتح باب التقد

استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشيح بمحكمة أسوان الابتدائية، اليوم، أوراق 5 مرشحين في الساعات الثلاث الأولى من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأكّد المستشار أسامة إبراهيم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أنَّ لجنة تلقي أوراق الترشيح فتحت أبوابها بانتظام في موعدها، وتمّ مراعاة الضوابط والاشتراطات التي حددتها اللجنة القضائية منها تخصيص مدخل خاص بالمرشحين بالبوابة الرئيسية لمحكمة أسوان الابتدائية بعيدًا عن المتقاضين.

وأضاف أنَّ من ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا داخل قاعة تقديم أوراق الترشيح هو مراعاة التباعد الاجتماعي بين المرشحين ووضع علامات إرشادية لتحديد أماكن الانتظار مع التأكيد الالتزام بارتداء الكمامة واستخدام مواد مطهرة مثل "الكحول" للتعقيم.

وأشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية، إلى أنَّه تمّ تنفيذ جميع الإجراءات داخل قاعة تقديم أوراق الترشيح مثل سداد الرسوم واستخراج شهادة قاعدة البيانات.