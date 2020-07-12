رشوان توفيق عن شائعات مرض وموت الفنانين: صعبة ومخيفة

أبدى الفنان رشوان توفيق، استيائه من الشائعات التي تلاحق الفنانين، خصوصًا فيما يتعلق بالوفاة والمرض.

وقال رشوان توفيق، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشائعات التي تطول أي إنسان، أمر صعب ومخيف، لاسيما إذا كانت تتعلق بالموت أو المرض، مضيفًا: "الإنسان بطبعه ضعيف ويخاف أمور الموت والمرض، فما بالك إذا تعرض لها وهو حي يرزق؟".

وأضاف "رشوان"، قائلًا: "ربنا ينجينا من الشائعات والإرهاب وفيروس كورونا، ويحفظ مصر من أي مكروه".

وطالت عدد من الشائعات بعض الفنانين فيما يخص تعرضهم للوفاة أو المرض أو إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم أمير كرارة، وتامر حسني، وأحمد عيد، كما طالت شائعات الوفاة أكثر من مرة الفنانة رجاء الجداوي قبل رحيلها متأثرة بفيروس كورونا بعد 43 يومًا قضتها بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.